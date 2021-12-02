النرويج تسجل 50 إصابة بالمتحور "أوميكرون" في أوسلو

قال مسؤولون في النرويج اليوم الخميس، إنه ما لا يقل عن 50 شخصا في العاصمة أوسلو أصيبوا بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

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وصرح المسؤولون، بأن الحالات مرتبطة بحفل أقامته مؤخرا إحدى الشركات بمناسبة عيد الميلاد في مطعم بالعاصمة.

وقالت بلدية أوسلو في بيان إنها تتوقع المزيد من الحالات.

ويحاول المسؤولون تتبع طرق انتقال الفيروس من الحفل، وقال المعهد النرويجي للصحة العامة إن المصابين يعيشون في أوسلو وبلديات محيطة.

ولا يزال الكثير غير معروف بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا، وما إذا كان أكثر عدوى كما تشتبه بعض السلطات الصحية وما إذا كان يجعل الأشخاص مرضى على نحو أكثر خطورة، وما إذا كان قادرا على إحباط فعالية اللقاحات الحالية.

المصدر: "أسوشيتد برس"