باتروشيف يناقش مع نظيره الباكستاني التعاون والوضع في أفغانستان

قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، إن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف، ناقش مع مؤيد يوسف مستشار رئيس وزراء باكستان لشؤون الأمن القومي قضايا التعاون الثنائي.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه، أنه "تمت بالتفصيل مناقشة قضايا التعاون الثنائي، بين هيئات حماية القانون والأجهزة الأمنية المختصة والمؤسسات العسكرية في البلدين".

وتابع البيان: "تبادل الطرفان أيضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان".

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وحضر الاجتماع ممثلو الوزارات والإدارات ذات العلاقة من الدولتين، وخلاله تم تركيز الاهتمام بشكل خاص على مشاكل أمن المعلومات ومكافحة تهريب المخدرات. وبالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى موضوع التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وباكستان.

وخلال تعليقه على نتائج المباحثات، أشار باتروشيف إلى الديناميات العالية لتطور العلاقات بين موسكو وإسلام آباد، وفعالية الحوار السياسي المنتظم، بما في ذلك على مستوى القمة والمستويات العليا، وكذلك التعاون داخل المنظمات الدولية، بما في ذلك الامم المتحدة ومنظمة شنغهاى للتعاون".

المصدر: تاس