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لوكاشينكو: بيلاروس بحاجة إلى منظومات "إس-400" بل وربما "إس-500"

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لوكاشينكو: بيلاروس بحاجة إلى منظومات
Sputnik Pavel Bednyakov
رئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده بحاجة إلى منظومات "إس-400 بل وربما إس-500" كي تدافع عن نفسها بشكل فعال من أي هجوم صاروخي.

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وأكد لوكاشينكو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن قوات الدفاع الجوي الوطنية تحمي حدود البلاد وعاصمتها مينسك بشكل جيد، "لكننا بحاجة إلى إس-400 بل وربما إس-500 كي تكون دفاعاتنا فعالة ضد الهجوم الصاروخي بالذات".

وقال الرئيس البيلاروسي ردا على سؤال بشأن موعد إمكانية توريد هذه الأنظمة إلى مينسك: "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين هو الذي سيتخذ القرار بهذا الشأن". وأضاف: "لسنا مستعدين لهذه التوريدات فقط، بل وقدمنا الحجج دعما لذلك".

 

المصدر: "نوفوستي"

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