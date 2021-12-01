منظمة الصحة العالمية: البيانات الأولية تظهر أن معظم إصابات "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:"نعمل مع خبرائنا لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض"، منوها بأن أوميكرون يثير حالة من الذعر في المجتمعات بسبب عدم اليقين المحيط به.

ولفت إلى أن عدم المساواة بتوزيع اللقاحات من أكثر الأسباب مدعاة للقلق بمواجهة الجائحة.

وتابع قائلا: "إذا لم نتوصل لأدلة كافية حول اختلاف أوميكرون عن المتحورات الأخرى فلن نكون قادرين على الإجابة على الأسئلة المتعلقة به".

وأكد المسؤول أنه "لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا.. بعض متحورات فيروس كورونا تنطوي على خطر متزايد لانتشار العدوى".

ولفت المسؤول إلى أنه لا دليل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون، منوها بأنه لا حاجة لتطوير لقاحات جديدة، بل يكفي إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الموجودة.

وأكد المسؤول أنه توجد وسائل وأدوات متعددة لمنع انتشار متحور أوميكرون، ودعا الدول إلى تكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن أوميكرون، وتابع قائلا: "ندرك أن الناس يريدون التخلي عن تدابير السلامة، ولكن بدونها سيكون هناك المزيد من المتحورات".

المصدر: رويترز