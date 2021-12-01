بلينكن يبحث دعم أوكرانيا مع ستولتنبيرغ

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ دعم أوكرانيا في ما وصفته بـ "التصدي للعدوان الروسي".

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب لقاء بلينكن مع ستولتنبيرغ على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في عاصمة لاتفيا ريغا، يوم الثلاثاء، أنهما "بحثا أهمية مواصلة المشاورات ووحدة الحلف بشأن القضايا مثل دعم أوكرانيا في التصدي للعدوان الروسي ووضع عقيدة استراتيجية جديدة للناتو ومسائل الرقابة على الأسلحة والأمن الإقليمي".

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وأشار البيان إلى أن بلينكن أكد خلال اللقاء على "التمسك الثابت" للولايات المتحدة بحلف الناتو.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية.

وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.

المصدر: "إنترفاكس"