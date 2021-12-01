الخارجية الأوكرانية تعلق على تصريحات لوكاشينكو عن القرم

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية في أعقاب تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن تبعية القرم لروسيا، أنها ستحكم على أعماله، وليس أقواله.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في ريغا، يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه من غير المجدي تحليل كل ما يولده عقل ألكسندر لوكاشينكو وما ينشر عبر منصاته الإعلامية المختلفة".

وتابع قائلا: "نحن سنقيم أعماله. وإذا اعترفت بيلاروس بالفعل بالاحتلال الروسي غير الشرعي للقرم، فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للعلاقات البيلاروسية – الأوكرانية. ونحن سنتخذ كافة الخطوات اللازمة".

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وكان لوكاشينكو قد صرح في وقت سابق بأن القرم أصبحت جزءا من روسيا من الناحية القانونية وعلى أرض الواقع في أعقاب الاستفتاء الذي جرى هناك في عام 2014، وأنه يعتزم زيارة شبه الجزيرة.

جدير بالذكر أن أوكرانيا لم تعترف بنتائج استفتاء عام 2014 في القرم ولا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها.

المصدر: "نوفوستي"