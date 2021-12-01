لجنة استشارية أمريكية توصي بترخيص عقار على شكل أقراص للاستخدام الطارئ ضد كورونا

أوصت لجنة استشارية صحية للحكومة الأمريكية، الثلاثاء، بإصدار ترخيص يسمح بالاستخدام الطارئ لعقار طورته شركة "ميرك" للعلاج من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

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ونصحت اللجنة المكونة من خبراء صحيين مستقلين والتي شكلتها الحكومة الأمريكية بمنح عقار "مولنوبيرافير" والمصنوع بشكل أقراص ترخيصا للاستخدام الطارئ في حالات محددة وللمرضى المعرّضين لخطر مرتفع.

وصوت 13 عضوا في اللجنة لصالح منح هذه الأقراص ترخيصا مقابل 10 أصوات ضد ذلك، في انقسام يعكس المخاوف التي ظهرت في الأيام الأخيرة إثر تسجيل تراجع في فعالية هذا الدواء وتزايد القلق إزاء مخاطره المحتملة.

ويعتبر رأي هذه اللجنة استشاريا والقرار النهائي في الترخيص لهذا الدواء من عدمه يعود إلى وكالة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأظهرت اختبارات العقار سابقا أنه يخفض بشكل معتدل احتمال السير الحاد للإصابات التي قد تؤدي إلى نقل المرضى للمستشفيات وكذلك إمكانية وفاة المصابين في التعامل مع السلالات "دلتا" و"مو" و"غاما"، وسط آمال من فعالية مثل هذه الأدوية كذلك لمواجهة متحورة "أوميكرون" الجديدة.

المصدر: "فرانس برس" + "نيويورك تايمز"