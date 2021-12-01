الولايات المتحدة: هدفنا تقديم المساعدات مباشرة للشعب الأفغاني التفافا على "طالبان"

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار على ضرورة مساعدة الشعب الأفغاني التفافا على حركة "طالبان" التي سيطرت على السلطة في البلاد.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في تصريح صحفي أدلت به الثلاثاء على متن الرحلة رقم واحد: "لا يزال هدفنا يتمثل في إيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني مباشرة، ونعمل على ذلك مع مجموعة كبيرة من المنظمات المعترف بها دوليا بما في ذلك غير الحكومية والتابعة للأمم المتحدة".

وتابعت: "نواصل العمل على تحديد وسائل بديلة لتلبية احتجاجات الشعب الأفغاني. لا يزال ذلك هدفنا".

وتعليقا على الدعوات إلى رفع تجميد الأصول الأفغانية في ظل تهديد المجاعة في البلاد، تساءلت بساكي: "هل يقترح المنتقدون أن نقدم الأموال مباشرة لطالبان؟".

وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان هذا الصيف في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد والانهيار العسكري للحكومة المعترف بها دوليا.

وتواجه حكومة "طالبان" الآن سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75% من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.

ومنذ سيطرة "طالبان" على السلطة ارتفع مؤشر التضخم والبطالة بشكل كبير في أفغانستان وسط انهيار النظام المصرفي.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.

المصدر: "تاس" + وكالات