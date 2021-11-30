فرنسا تسجل نحو 47 ألف إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في حديثه مع نواب البرلمان اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت حوالي 47 ألف إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير هذه الأرقام إلى تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من أبريل الذي شهد ذروة الموجة الثالثة من الجائحة.

وتقول السلطات إن الأغلبية العظمى من الخاضعين للعلاج بالمستشفيات الآن لم يتلقوا تطعيما، فيما تلقى نحو 75 في المئة من سكان البلاد تطعيما كاملا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تغريدة أمس الاثنين تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، داعيا للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الفيروس.

المصدر: "رويترز"