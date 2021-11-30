للمرة الأولى.. الأمين العام للناتو يستخدم كلمة "النظام" في الإشارة إلى روسيا

استخدم الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ للمرة الأولى كلمة "النظام" لوصف الحكومة الروسية، مهتما موسكو بخوض سياسة "عدوانية" إزاء دول أخرى و"ظالمة" داخليا.

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وفي كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء قبل انطلاق في منتدى "آفاق الناتو حتى العام 2030 وبعده"، الذي يمهد للقاء وزراء خارجية دول الحلف في ريغا، قال ستولتنبيرغ: "لم يعد ممكنا لنا أن نعتبر السلام والأمن مضمونين. النظام الروسي عدواني في سياسته الخارجية وظالم في سياسته الداخلية. وحشد قواته على حدود أوكرانيا يثير القلق".

وتابع ستولتنبيرغ أن ذلك يدفع الناتو إلى أن يركز في "رؤيته الاستراتيجية" الجديدة على "الدفاع عن المنظومة والقيم الديمقراطية" عبر العالم وكذلك "رفع قدراته العسكرية في وجه النظامين الاستبداديين"، في إشارة إلى روسيا والصين.

ويتوقع أن يبدأ وزراء خارجية الناتو مناقشة "الرؤية الاستراتيجية" الجديدة للحلف في العاصمة اللاتفية اليوم الثلاثاء، على أن يتم تبني هذه الوثيقة رسميا من قبل قمة الناتو في مدريد في يونيو 2022.

يذكر أن استخدام كلمة "النظام" في اصطلاح الناتو يدل على موقف الحلف السلبي والعدائي إزاء حكومات بعض الدول. وفي السنوات الأخيرة استخدم الناتو هذه الكلمة في إشارة إلى سلطات سوريا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا وأفغانستان (بعد وصول حركة "طالبان" إلى الحكم في هذا البلد منتصف أغسطس الماضي).

المصدر: "تاس"