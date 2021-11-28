أمين الناتو: حشد روسيا قوات على حدود أوكرانيا مقلق وندعو لخفض التصعيد

أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف يشعر بقلق من "احتشاد" القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، داعيا روسيا إلى "خفض حدة التوتر".

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وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في ريغا بعد لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الناتو يشعر بقلق من تعزيز روسيا وجودها العسكري قرب الحدود مع أوكرانيا، لهذا السبب تواصل دول الحلف تقديم دعم لها بشكل متضامن سواء سياسيا أو عمليا.

وتابع ستولتنبيرغ: "ندعو روسيا إلى الشفافية وخفض التوتر وحلحلة التصعيد. والناتو لا يزال يقظا".

واعتبر أن "الوجود العسكري الروسي المتزايد على الحدود مع أوكرانيا أمر يثير قلقا كبيرا لعدد من الأسباب بما في ذلك أنه لا يمكن توضيحه. نرى حشدا غير عادي للقوات".

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.

والأحد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليست لدى روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووسائل الإعلام الغربية لا أساس لها.

المصدر: وكالات