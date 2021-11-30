الأمن الصحي البريطاني: لا يوجد مؤشر على موجة من متحور "أوميكرون" حتى الآن

أوضحت رئيسة وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، جيني هاريز، أنه لا توجد إشارة على زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة حتى الآن.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لراديو" بي بي سي"، أشارت جيني هاريز إلى أن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا، و10 حالات "محتملة للغاية"، موضحة أن "هذا لم يكن علامة على زيادة "فشل هدف الجين "S" في اختبارات "PCR" ببريطانيا، وهو سمة من سمات أوميكرون".

وأضافت: "في جميع أنحاء البلاد نراقب ... فشل هدف الجين "S"، وهو نوع من القياس بالوكالة، ويمكن بعد ذلك إعطاء الأولوية للحالات المصابة بفشل هدف الجين "S" من أجل التسلسل الجيني الكامل".

وأكملت: "لم نشهد ارتفاعًا ملحوظا في الإصابات العادية التي نشهدها في العادة، لذلك لا وجود لهذه الزيادة في الوقت الحالي".

المصدر: "رويترز"