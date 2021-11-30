أوكرانيا: جيشنا أصبح أقوى بكثير ويستطيع الرد على ضربة من روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن جيش بلاده أصبح "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، معتبرا أنه يستطيع "الرد على أي ضربة من روسيا".

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وقال كوليبيا، في حديث لصحفيين أجانب مساء يوم الاثنين، إن "الجيش الأوكراني أصبح أقوى بدرجة لا يمكن مقارنتها مع ما كان عليه عام 2014" وهو سيرد على أي ضربة من قبل روسيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "في حال اتخاذ روسيا قرار شن حملة عسكرية، سيحدث كل شيء عمليا في غضون لحظة واحدة".

وتابع أن روسيا نشرت قوات عسكرية ملموسة في مناطق واقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مبينا أن الحديث يدور عن 115 ألف عسكري ودبابات ومنظومات مدفعية وقوات بحرية وجوية ووسائل حرب إلكترونية.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.

والأحد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليست لدى روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووسائل الإعلام الغربية لا أساس لها.

المصدر: وكالات