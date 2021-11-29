إيطاليا.. 65 حالة وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ارتفاعا من 47 حالة وفاة يوم الأحد.
وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس انخفضت إلى 7975 من 12932 حالة تم تسجيلها الأحد.
وسجلت إيطاليا 133739 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي الوباء فيها في فبراير من العام الماضي. وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.
وتجاوزت الإصابات في إيطاليا 5 ملايين حالة حتى الآن.
المصدر: "رويترز"
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