 
مباشر

ماكرون لرئيسي: يجب على إيران أن تشارك بشكل بناء لإنقاذ الاتفاق النووي

أخبار العالم

ماكرون لرئيسي: يجب على إيران أن تشارك بشكل بناء لإنقاذ الاتفاق النووي
Reuters SEC
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rulf

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين، إنه يتعين على إيران المشاركة بشكل بناء في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

إقرأ المزيد
رئيسي وماكرون يبحثان المفاوضات النووية
رئيسي وماكرون يبحثان المفاوضات النووية

وأوضح مكتب ماكرون في بيان بعد المكالمة أن الرئيس الفرنسي شدد "على حاجة إيران للمشاركة بشكل بناء ... حتى تسمح المفاوضات بالعودة السريعة للاتفاق".

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية ذكرت أن رئيسي وماكرون أجريا مكالمة استمرت ساعة ونصف ساعة بحثا خلالها القضايا الثنائية المتعلقة بالعلاقات بين إيران وفرنسا وكذلك المفاوضات النووية المستمرة بين الطرف الإيراني والغرب في فيينا.

واستضافت فيينا الاثنين اجتماعا للجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، وذلك بعد أن جرت السبت والأحد مشاورات غير رسمية في إطار الاستعدادات لاستئناف العملية التفاوضية.

وأصبحت الجولة الجديدة للمفاوضات السابعة من نوعها والأولى بعد تولي رئيسي منصبه في أغسطس 2021.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا