 
مباشر

الخارجية الأمريكية: مغادرة الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة ليست طردا

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: مغادرة الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة ليست طردا
Reuters
مقر وزارة الخارجية الأمريكية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rula

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم في أراضي البلاد وليست طردا.

إقرأ المزيد
السفير الروسي لدى واشنطن: هناك بوادر إيجابية معينة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة
السفير الروسي لدى واشنطن: هناك بوادر إيجابية معينة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جالينا بورتر، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، اليوم الاثنين: "مثلما تمنح روسيا لدبلوماسيينا 3 سنوات للوجود في أراضيها، أبلغت الولايات المتحدة روسيا منذ حوالي سنة بأنه سيتم إعطاء دبلوماسييها نفس الفترة الممتدة 3 سنوات للعمل هنا".

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية أخبرت الدبلوماسيين الروس الذين تخصهم هذه الشروط بضرورة مغادرة الولايات المتحدة عند انقضاء هذه الفترة، مؤكدة أن بلادها لا تطردهم.

وسبق أن أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أن 27 دبلوماسيا روسيا سيغادرون الولايات المتحدة حتى 30 يناير، كما سيخرج من البلاد نفس العدد بعد مرور 6 أشهر من ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، إن روسيا سترد بكل تأكيد على "طرد" هؤلاء الدبلوماسيين.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا