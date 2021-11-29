كبير المفاوضين الإيرانيين يعرب عن تفاؤله بعد أول يوم من المحادثات النووية

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إنه متفائل بعد أول يوم من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا.

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وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد أن اجتمعت الدول الباقية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وكان إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قال إنه يشعر بالتفاؤل بعد المباحثات الأولى في فيينا مع المفاوضين الإيرانيين الجدد، الذين قال إنهم أظهروا رغبة في المشاركة بجدية.

وأضاف مورا للصحفيين أن إيران متمسكة بمطلبها الخاص برفع كل العقوبات، لكنه أردف أنه برغم الإحساس بالأهمية، فليس هناك جدول زمني محدد للعملية.

المصدر: "رويترز"