سيئول: لن نخفف قواعد التباعد الاجتماعي وسط تصاعد عدوى كوفيد-19

قال الرئيس الكوري الجنوبي إن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي وسط تصاعد عدوى كورونا، بينما ستعمل على تسريع إدارة الجرعات المعززة وتأمين المزيد من أسرة المستشفيات.

وأوضح الرئيس مون جيه إن، خلال ترؤسه اجتماع استجابة لكوفيد-19، أن "الحكومة لن توقف إجراءات المرحلة الأولى التي تهدف إلى العودة إلى الحياة الطبيعية تدرجيا على الرغم من القفزة في عدد المرضى في حالة خطرة أو حرجة"، مشيرا إلى أن "البلاد تعاني من نقص في أسرة المستشفيات حيث أن عدد المرضى الجدد والمرضى في حالة خطرة أو حرجة آخذ في الازدياد. ومع ذلك، لا يمكننا التراجع إلى الماضي من خلال عكس العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف: "الجرعة الثالثة ليست إضافية ولكنها أساسية، ويحتاج الناس إلى تغيير الطريقة التي يفهمون بها التطعيم، حيث سيكتمل التطعيم إذا حصلوا على جرعة ثالثة"، داعيا السلطات الصحية إلى "زيادة معدلات التطعيم للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما وتقديم علاج مضاد لكورونا يؤخذ عن طريق الفم بسرعة بحلول نهاية هذا العام".

واعتبارا من يوم الأحد، قيدت كوريا الجنوبية إصدار التأشيرات والدخول للقادمين من ثماني دول أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا، لمنع تدفق سلالة أوميكرون المتحورة الجديدة.

المصدر: "يونهاب"