كوريا الجنوبية تعلق دخول القادمين من 8 دول بسبب "أوميكرون"  

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنها ستفرض قيودا على القادمين من 8 دول بينها جنوب إفريقيا بسبب المخاوف من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه اعتبارا من 28 نوفمبر سيتم تعليق إصدار تأشيرات دخول للقادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق ومالاوي.

وأضافت الوكالة أن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين إلى دولتهم من هذه المنطقة سيخضعون للحجر الصحي.

ويأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "B.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وتم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة في بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "أوميكرون"، بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.

المصدر: "رويترز" + وكالات