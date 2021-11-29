ميركل والاتحاد الأوروبي يدعمان مفاوضات منظمة الصحة بشأن اتفاقية مكافحة الأوبئة

قالت القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن منظمة الصحة العالمية طلبت تمويلا وتبرعات أكبر من الدول الأعضاء، وتسعى لإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق دولي لمكافحة الأوبئة.

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وأوضح دبلوماسيون أمس الأحد، أن ميركل كانت تخاطب وزراء الصحة في بداية اجتماع جمعية خاصة لمنظمة الصحة العالمية، بعد أن توصلت الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، إلى إجماع مبدئي للتفاوض بشأن اتفاق مستقبلي حول مكافحة الأوبئة، وسد الفجوة بين الجانبين بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في المفاوضات التي تستمر 3 أيام، ومن المتوقع أن تختتم يوم الأربعاء: "بينما نتحدث، يواجه المجتمع الدولي تهديدا من نوع جديد وسريع الانتقال من COVID-19، أوميكرون".

المصدر: رويترز