مدينة في شمال الصين تسجل 19 حالة إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

سجلت مدينة مانتشولي الحدودية بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين، 19 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19، من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الرابعة عصرا اليوم.

إقرأ المزيد

وكشف مسؤولون بحكومة المدينة في مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين من بين الحالات المذكورة كان قد تم تسجيلهما كحالتين إصابة من دون أعراض في وقت سابق، كما سجلت المدينة حالة من دون أعراض خلال الفترة نفسها.

وبدأت بلدية مانتشولي، إجراء اختبارات الحمض النووي على نطاق واسع في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، على أن تنتهي الاختبارات في الساعة الثامنة صباح الاثنين.

وقال نائب عمدة مدينة مانتشولي، سونغ جي شيانغ، إن ما مجموعه 630 شخصا يخضعون الآن إلى الرقابة الطبية.

المصدر: شينخوا