مسؤول مكسيكي: فرض القيود بسبب متحور "أوميكرون" ليس مجديا

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبس غاتيل، أن فرض القيود على السفر وإغلاق الحدود بسبب سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا لا فائدة منها، وهي تلحق أضرارا بالاقتصاد.

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وكتب لوبس غاتيل على صفحته في "تويتر": "لم يثبت أحد حتى الآن أنها (سلالة أوميكرون) أكثر عدوى، وأن اللقاحات لا تساعد في الحماية ضدها. إن القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود هي إجراءات غير مفيدة تؤثر على الاقتصاد ورفاهية الناس".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي أن سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا "مثيرة للقلق". وقد فرضت العديد من الدول قيودا على السفر من وإلى دول إفريقية مختلفة.

المصدر: نوفوستي