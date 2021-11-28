مبعوث واشنطن لشؤون إيران: من المرجح الضغط على إيران إذا استغلت المحادثات لتعزيز برنامجها النووي

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إنه من المرجح أن تمارس واشنطن وشركاؤها ضغوطا على إيران إذا استغلت المحادثات كذريعة لتسريع برنامجها النووي.

وقال مالي في مقابلة تلفزيونية يوم السبت "إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك".

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، يوم الاثنين، إلى حمل واشنطن وطهران على الالتزام التام بالاتفاق النووي لعام 2015.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

المصدر: "رويترز"