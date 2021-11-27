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هولندا تعلن رصد عدد من الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا

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هولندا تعلن رصد عدد من الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا
Reuters EVA PLEVIER
فحص PCR - أمستردام
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أعلنت السلطات الصحية في هولندا أن بعض الإصابات بكورونا التي اكتشفت بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا هي على الأرجح من سلالة "أوميكرون".

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان له: "تم رصد السلالة أوميكرون بين عدد من الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس".

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واكتشف علماء الخميس الماضي، متحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وكان تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا من نصيب بلجيكا، حيث أعلنت السلطات في البلاد أمس الجمعة، أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز" + RT

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