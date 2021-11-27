رئيس الوزراء البريطاني: متحور أوميكرون يمكنه الانتقال بين الملقحين
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن طفرة "أوميكرون" المتحورة لفيروس كورونا يمكنها الانتشار بسرعة حتى بين متلقي اللقاح المضاد للفيروس.
يتبع..
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن طفرة "أوميكرون" المتحورة لفيروس كورونا يمكنها الانتشار بسرعة حتى بين متلقي اللقاح المضاد للفيروس.
يتبع..
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