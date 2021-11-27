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رئيس الوزراء البريطاني: متحور أوميكرون يمكنه الانتقال بين الملقحين

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رئيس الوزراء البريطاني: متحور أوميكرون يمكنه الانتقال بين الملقحين
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن طفرة "أوميكرون" المتحورة لفيروس كورونا يمكنها الانتشار بسرعة حتى بين متلقي اللقاح المضاد للفيروس.

يتبع..

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