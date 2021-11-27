الرئيس التشيكي المصاب بكورونا يخرج من المستشفى

خرج الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، اليوم السبت من المستشفى بعد أن عاد إليه يوم الخميس جراء إصابته بفيروس كورونا، وخضع حاليا للعلاج المنزلي الذي يتلقاه في مقر إقامته الريفي.

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وذكر التلفزيون التشيكي أن زيمان خرج من المستشفى العسكري المركزي في براغ، مؤكدا أن مرضه يسير دون أي أعراض.

وفي غضون ذلك قالت كبيرة الأطباء التشيكية، بافلا سفرتشينوفا، إن الرئيس سيتعين عليه الخضوع لحجر صحي يستمر أسبوعين مثل جميع المصابين بالفيروس في البلاد.

ومع ذلك من المخطط أن يقود زيمان يوم الأحد مراسم تنصيب رئيس الحزب المدني الديمقراطي، بيتر فيالا، الذي عين رئيسا للوزراء، الأمر الذي أكده مدير المكتب الرئاسي، فراتيسلاف مينارج، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقضى زيمان، البالغ 77 عاما من عمره والذي يتحرك منذ ربيع 2021 على كرسي متحرك، في المستشفى العسكري المركزي في براغ الفترة من 10 أكتوبر إلى 25 نوفمبر حيث كان يتلقى علاجا من تشمع الكبد.

وعاد زيمان إلى المستشفى في نفس اليوم بعد أن تبينت إصابته بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من تلقيه، حسب وسائل إعلام محلية، جرعة ثالثة من لقاح ضد المرض.

المصدر: وكالات