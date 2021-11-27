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قائد القوة البحرية للجيش الإيراني: رفع العقوبات العسكرية لم يعد له معنى بالنسبة لنا

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قائد القوة البحرية للجيش الإيراني: رفع العقوبات العسكرية لم يعد له معنى بالنسبة لنا
Reuters
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قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني، الادميرال شهرام ايراني، إن رفع العقوبات العسكرية المفروضة على بلاده لم يعد له معنى بالنسبة للجيش الإيراني.

وأضاف الأدميرال شهرام ايراني: "لا فرق إن الغيت هذه العقوبات ام لا، فاننا اصبحنا ننتج المدمرات الثقيلة والصغيرة".

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وتابع قائلا: "ننتج الغواصات في 3 طرازات مختلفة، وأمننا البحري متوفر بصورة كاملة".

وأضاف الأدمير أن "ما يجري في البحارهو إرهاب بحري وليس عمليات قرصنة".

وأوضح أن فرض العقوبات على قطاع الصحة ينبئ بـ "عجز العدو".

المصدر: RT

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