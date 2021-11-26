مستشار سابق بالبيت الأبيض: اللقاحات ضد سلالة كورونا الجديدة ستكون متاحة بحلول صيف 2022

اعتبر المستشار السابق في فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمكافحة الجائحة، أندي سلافيت، أن اللقاحات ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تكون متاحة قبل صيف عام 2022.

وقال سلافيت، في تغريدة عبر "تويتر" نشرها مساء الجمعة: "كل من فايزر وموديرنا يعتقد أن تصميم اللقاحات المضادة للنسخة الجديدة سيتطلب 100 يوم. كما يستغرق الإنتاج والمصادقة والتوزيع وقتا، إلا أننا نصبح أكثر فعالية".

وأضاف الخبير الصحي: "إذا بدأنا في أوائل ديسمبر، ستكون اللقاحات الجديدة متاحة للعالم برمته بحلول الصيف".

Both Pfizer & Moderna estimate 100 days to develop a vaccine for a new variant.



Manufacturing, approvals & distribution take time but we are getting more efficient at all. If we start in early December, new vaccines could be available by summer in much of the world. 14/ — Andy Slavitt 🇺🇸💉 (@ASlavitt) November 26, 2021

كما توقع سلافيت أن تقييم مدى فعالية اللقاحات المستندة إلى الحمض النووي الريبوزي المرسال سيتطلب أسبوعين.

ويأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "B.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

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وتم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة في بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.

المصدر: RT