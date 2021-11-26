حلف الناتو: إذا استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا فذلك "سيكلف ثمنا"

حذر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، روسيا من استخدام القوة ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك "سيكلف ثمنا" في حال قيام الطرف الروسي بهذا الأمر.

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وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في بروكسل، إن وزراء خارجية دول الناتو سيبحثون خلال اجتماع يوم 30 نوفمبر في ريغا "زيادة روسيا قواتها في أوكرانيا ومحيطها".

وتابع أن "هذه هي المرة الثانية في السنة حينما" يرى الناتو "حشدا غير اعتيادي للقوات الروسية في المنطقة" بما يشمل دبابات ومدفعية وطائرات مسيرة وقوات جاهزة للقتال.

واعتبر أن ما وصفه بتكثيف روسيا النشاط العسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "غير مبرر بأي شيء ويؤجج التوتر"، داعيا الطرف الروسي إلى "إبداء الشفافية".

وحذر الأمين العام للناتو: "إذا استخدمت روسيا قواتها ضد أوكرانيا فإن ذلك سيكلف ثمنا".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن انقلاب في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

وأكدت روسيا مرارا أنها لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية، مشددة على حقها في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

المصدر: وكالات