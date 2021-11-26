رئيس سابق للموساد: احتمال شن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يبقى مطروحا

قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، إنه "يجب على إسرائيل عدم استثناء شن هجوم على إيران في حال استمرار مساعي طهران للحصول على أسلحة نووية".

وقال كوهين إن "احتمال شن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يكون مطروحا على جدول أعمال صناع القرار بشكل لا يقبل التأويل، في حال تبين أن طهران ستواصل مساعيها للحصول على أسلحة نووية".

ورأى أنه "يجب الحصول على اتفاق جيد يمنع طهران من المضي قدما نحو امتلاك هذه الأسلحة"، معتبرا أن "إيران لن تتخلى عن طموحاتها في هذا الصدد، وأن دول العالم لن تستطيع اقناعها بالتنازل عنها، ولكن يجب منعها من التقدم نحو قدرات تمكنها في نهاية المطاف من تحقيق هذه الغاية".

وكانت مصادر إسرائيلية أعربت عن خشيتها من أن تنجح ايران خلال المباحثات في فيينا المقرر أن تبدأ يوم 29 نوفمبر، من رفع العقوبات المفروضة عليها لقاء تعهدها بوقف تخصيب اليورانيوم.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية