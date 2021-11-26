الولايات المتحدة تهدد بتصعيد في وكالة الطاقة الذرية ضد إيران

هددت الولايات المتحدة بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تتعاون بشكل أكبر معها، في تصعيد قد يقوض المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

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وقالت الولايات المتحدة، في بيان لمجلس محافظي الوكالة، الخميس: "إذا لم يعالج عدم تعاون إيران فورا... لن يكون أمام المجلس خيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة".

وذكرت أنها تشير "على الأخص" إلى إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورشة كرج، التي تصنع أجزاء لأجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم.

وتخوض إيران عدة أزمات مع الوكالة التي يعقد مجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة اجتماعا ربع سنوي الأسبوع المقبل.

وتمنع إيران دخول الوكالة لإعادة تثبيت كاميرات مراقبة في ورشة في مجمع تيسا كرج.

كما تريد الوكالة إجابات بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عثر عليها في مواقع قديمة لكنها غير معلنة فيما يبدو، وتقول إن إيران تواصل تعريض مفتشيها لتفتيش جسدي مبالغ فيه.

وتعرضت ورشة كرج لعملية تخريب في يونيو تقول إيران إنها هجوم شنته إسرائيل دمر واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة هناك وإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة. وأزالت إيران كل الكاميرات بعد الواقعة، فيما ولم تعلق إسرائيل على الأمر.

المصدر: "رويترز"