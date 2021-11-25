ممثل إيران لدى الطاقة الذرية: لا تتوقعوا منا المزيد من ضبط النفس طالما العقوبات مستمرة

اعتبر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غالبي، أنه على أطراف الاتفاق النووي "إثبات" حسن نواياهم بإلغاء الحظر المفروض على بلاده.

وقال غالبي في اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية، إنه "من غير المنطقي توقع المزيد من ضبط النفس من جانب إيران لو لم يتم رفع العقوبات".

وأضاف: "الجولة المقبلة من المفاوضات في فيينا توفر فرصة فريدة للأطراف الأخرى بالاتفاق النووي والولايات المتحدة لإثبات نواياهم الحقيقية بالنسبة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهم من خلال إلغاء جميع إجراءات الحظر اللاإنساني بطريقة فعالة".

وبين ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "بفضل استمرار التفاعل البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمكنت الوكالة من صيانة جميع معداتها في إيران والسبب الوحيد لعدم وجود معدات الوكالة في إحدى ورش عمل المنظمة الوطنية للطاقة النووية الإيرانية هي تعرض الورشة لهجوم إرهابي تم فيه تدمير وإتلاف العديد من المعدات بما في ذلك معدات الوكالة الذرية".

وتابع: "على الرغم من كل ذلك، استمرت المشاورات والتفاعلات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك من خلال زيارة المدير العام لطهران في 22 نوفمبر الجاري والاجتماع بوزير الخارجية ونائب الرئيس ورئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية".

المصدر: RT