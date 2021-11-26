إسرائيل.. رصد 3 إصابات بمتحور كورونا الجنوب إفريقي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة ثلاث إصابات بمتحور جديد من كوفيد-19 والذي انتشر مؤخرا في جنوب إفريقيا.

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وعقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، استشارة إضافية الليلة (الخميس 25 نوفمبر 2021)، حول المتحور الجديد لكورونا "B.1.1529" الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا، وتم اتخاذ قرارات جديدة تضمنت، إعلان البلدان التالية في هذه المرحلة على أنها "بلدان حمراء": جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني".

ومن ضمن قرارات الحكومة الإسرائيلية أيضا، أنه لن يسمح للأجانب من هذه الدول بدخول إسرائيل.

كما سيطلب من جميع العائدين من هذه البلدان، بما في ذلك أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح ثالث، الخضوع للعزل في فنادق فيروس كورونا لمدة سبعة أيام، وسيتم إطلاق سراحهم بعد خضوعهم لاختبارين من تفاعل "البوليميراز" المتسلسل وكانت النتيجة سلبية، وسيلزم الركاب الذين يرفضون الخضوع للفحص بالخضوع للعزل لمدة 14 يوما في فندق فيروس كورونا.

وسيجري رئيس الوزراء نفتالي بينيت تقييمات منتظمة للوضع على متغير "B.1.1529" مع متخصصين من وزارة الصحة، بهدف مراقبة انتشار المتغير الجديد عن كثب ومنع انتشاره في إسرائيل.

وأعلن علماء، أمس الخميس، اكتشاف متحور جديد من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات، وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا، في مؤتمر صحافي "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا".

المصدر: RT