رصد متحور جديد من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا

أعلن علماء، اليوم الخميس، اكتشاف متحور جديد من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحافي "للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا".

وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا بلغ 2950035، أما العدد الإجمالي لحالات الوفاة فيبلغ 89657.

المصدر: "أ ف ب"