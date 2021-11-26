إسرائيل.. أنباء عن تجميد خطة البناء في حي عطروت بشمال القدس

أفاد موقع "والا" الإخباري بأن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية نيتها تجميد مشروع بناء حي جديد في عطروت بشمال القدس، في منطقة المطار القديم الذي توقف عمله عام 2000.

وقالت حاغيت عوفران من منظمة "السلام الآن" إن" جلسة لجنة التخطيط اللوائية، التي كان من المقرر أن تصادق على خطة البناء قد ألغيت، مما يعني تجميد الخطة فعليا".

وتشمل الخطة بناء الآلاف من الوحدات السكنية وفنادق ومؤسسات عامة ومناطق مفتوحة ومحال تجارية وأماكن عمل، ضمن مساحة تبلغ 1243 دونما.

وقال رئيس البلدية موشيه ليئون إن "هذا المشروع يندرج في إطار السياسة الهادفة إلى تقليص الفجوات في المدينة وإيجاد حلول لضائقة السكن".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية