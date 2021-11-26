معارض تركي يقول إنه احتجز بتهمة التجسس السياسي

قال متين جوركان، مؤسس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، اليوم الجمعة، إنه احتجز بتهمة "التجسس السياسي" وإن الشرطة داهمت منزله.

وأضاف جوركان على "تويتر" دون الخوض في التفاصيل: "أنا محتجز بتهمة التجسس السياسي. الشرطة في المنزل.. إنهم يفتشون. أشعر بالصدمة. أريد مساعدتكم".

وساعد جوركان، وهو عضو متقاعد من القوات المسلحة التركية، في تأسيس حزب ديفا مع علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق والوزير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. جوركان هو أيضا محلل دفاعي بارز.

📌Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum. — METIN GURCAN (@Metin4020) November 26, 2021

المصدر: رويترز