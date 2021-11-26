ألمانيا.. أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا و357 حالة وفاة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtor
سجلت ألمانيا زيادة حادة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 76 ألف إصابة وكذلك 357 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد، منذ بدء الجائحة 100 ألف وفاة.
هذا وقد أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشي الوباء، وقالت إن ألمانيا في قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.
المصدر: RT + رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.