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ألمانيا تسجل أكثر من مئة ألف وفاة بسبب كورونا منذ بداية الجائحة

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ألمانيا تسجل أكثر من مئة ألف وفاة بسبب كورونا منذ بداية الجائحة
Reuters
ألمانيا
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أفادت وزارة الصحة الألمانية بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد، منذ بدء الجائحة تجاوزت 100 ألف وفاة.

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ألمانيا تسجل قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا
ألمانيا تسجل قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

وسجلت ألمانيا في الساعات الـ 24 الماضية، 351 حالة وفاة، و75961 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا، وفقا لمعهد كوخ الألماني لعلم الفيروسات التابع لوزارة الصحة، وهي قفزة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد منذ بداية الجائحة 5 ملايين و573756 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين 744000 شخص.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا خلال الأسابيع الماضية بوتيرة عالية للغاية.

وأجرت أنغيلا ميركل القائمة بأعمال المستشارة الألمانية، في الـ 18 من نوفمبر الجاري لقاء مع رؤساء المناطق الألمانية تم خلاله اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى ردع ارتفاع وتائر انتشار الفيروس.

المصدر: أ ف ب + تاس

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