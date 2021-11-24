ألمانيا تسجل قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغت 66884 إصابة جديدة، و335 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5 ملايين و497795 حالة منذ بداية تفشي الوباءز

كذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 99768 بعد تسجيل 335 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

وحذر معهد "روبرت كوخ" من أن ألمانيا ستواجه "عيد ميلاد مروعا" ما لم يتم اتخاذ خطوات لمواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا.

المصدر: رويترز