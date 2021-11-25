بينها 3 دول عربية.. تقرير يتحدث عن تقليص إسرائيل قائمة دول يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني

أفادت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة أن تقليص هذه القائمة جاء بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.

وقالت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصادرها، إن المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية، حيث تم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط، انخفاضا من 102.

وردت وزارة الدفاع الإسرائيلية على التقرير ببيان قالت فيه إنها تتخذ "الخطوات المناسبة" عندما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها، لكنها لم تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.

وتتعرض إسرائيل لضغوط لكبح صادرات برامج التجسس منذ يوليو، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الإخبارية الدولية أن برنامج "بيغاسوس" الذي تطوره مجموعة "إن.إس.أو" استُخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في دول عدة.

وكان مسؤولون أمريكيون أدرجوا هذا الشهر الشركة على قائمة تجارية سوداء لبيعها برامج تجسس لحكومات أساءت استخدامها، فيما عبرت الشركة عن استيائها من القرار لأن تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي من خلال درء الإرهاب والجريمة".

وواجهت "إن.إس.أو" أيضا دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر القرصنة، وكانت "آبل" أحدث شركة تقاضي "إن.إس.أو" هذا الأسبوع.

المصدر: "رويترز"