هولندا تخطط لفرض "إجراءات مشددة" للحد من الجائحة رغم الاحتجاجات الأخيرة
Reuters ELO
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قال وزير الصحة الهولندي هوغو دي جونغ، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده تخطط لفرض مجموعة من "الإجراءات الثقيلة" لإبطاء الموجة القياسية الحالية لإصابات كورونا.
وأوضح في حديثه مع الصحفيين بلاهاي أنه "ستكون هناك حاجة إلى إجراءات مشددة، هذا أمر لا شك فيه".
ويأتي إعلان الوزير بعد أن أبلغت السلطات الصحية عن تسجيل أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن هذه القيود الجديدة يوم الجمعة.
يذكر أن أعمال شغب عنيفة اندلعت في مدينة روتردام الساحلية احتجاجا على قيود كورونا، أصيب خلالها عدد من الأشخاص برصاص الشرطة.
المصدر: "رويترز"
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