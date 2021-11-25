فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمكافحة تفشي وباء كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن جملة إجراءات اتخذتها السلطات خلال اجتماع أشرف عليه الرئيس إيمانويل ماكرون للتصدي لموجة تفشي وباء كورونا الجديدة التي تشهدها البلاد.

ومن بين هذه الإجراءات ضرورة التطعيم بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الأشخاص البالغين 18 عاما وما فوق.

كذلك أعلن وزير الصحة عن التقليص في فترة صلاحية اختبارات "PCR" في فرنسا من 72 ساعة إلى 24 ساعة.

واستبعد الوزير إعادة فرض حجر صحي أو إغلاق تام لمواجهة الموجة الخامسة لتفشي الوباء.

وتجاوز عدد الإصابات التي يتم اكتشافها يوميا في فرنسا 30 ألف حالة، وسجلت السلطات الصحية انتشار الوباء بوتيرة متسارعة.

المصدر: وكالات