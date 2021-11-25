بيلاروس تحقق بعد العثور على مجموعة مهاجرين يعانون من كسور مختلفة

بدأت السلطات البيلاروسية في التحقيق بعد العثور على مهاجرين على الحدود مع بولندا يعانون من كسور مختلفة في أنحاء الجسم.

وجاء في بيان رسمي: "لجنة التحقيق تجري تحقيقا في حقيقة وجود مهاجرين مصابين على الحدود مع بولندا".

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في مساء 21 نوفمبر تم العثور على مجموعة من المهاجرين المرهقين والمنهكين في أحد أقسام نقطة بيشاتكا الحدودية في منطقة كامينيتس (منطقة بريست).

وتم تشخيص إصابة مواطن عراقي يبلغ من العمر 33 عاما و 51 عاما بكسور في الساق.

وسبق أن ذكرت وزارة الصحة في بيلاروس، أن 11 مهاجرا من الشرق الأوسط، طلبوا المساعدة الطبية من سيارة إسعاف مناوبة على الحدود البيلاروسية –البولندية.

المصدر: "نوفوستي"