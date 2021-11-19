بيلاروس: 11 مهاجرا طلبوا المساعدة الطبية خلال اليوم الماضي

قال المكتب الصحفي لوزارة الصحة في بيلاروس، إن 11 مهاجرا من الشرق الأوسط، طلبوا المساعدة الطبية من سيارة إسعاف مناوبة على الحدود البيلاروسية –البولندية.

وذكر المكتب الصحفي، في بيانه اليوم، أن الطاقم الطبية قدم المساعدة الطبية للجميع على الفور.

وأشار البيان كذلك، إلى أن مجموعة من حرس الحدود البيلاروسي عثرت يوم الخميس على امرأة لاجئة حامل في الغابة بالقرب من قرية سكوتي.

وأضاف البيان القول، أنه تم نقل المرأة المذكورة إلى مستشفى إقليمي في المنطقة. وقام الأطباء بفحصها وقدموا الاستشارة والمعونة الطبية اللازمة لها.

ونوه المكتب الصحفي بأن أربعة لاجئين يخضعون للعلاج حاليا، في مؤسسات الرعاية الصحية في غرودنو في غرب بيلاروس.

المصدر: نوفوستي