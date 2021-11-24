موسكو: يجب الوقوف على المقومات التي تستند إليها إيران تجاه الاتفاق النووي

دعا الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى "ضرورة التصحيح العاجل للوضع ودراسة مقومات الموقف الإيراني تجاه الاتفاق النووي".

وقال في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية: "يجب تصحيح الوضع بشكل عاجل، ودراسة أسباب الموقف الإيراني من الاتفاق النووي"، مشددا على أهمية "القضاء على الأسباب الجذرية التي دفعت إيران للخروج على شروط الاتفاق النووي".

وأضاف: "أهم تلك الأسباب هي انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وعقوبات واشنطن الخانقة على الحكومة الإيرانية".

وتابع: "روسيا قلقة لتوسيع برنامج طهران النووي، الذي ينحرف أكثر فأكثر عن المعايير المتفق عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة في الاتفاق النووي".

وأكد أوليانوف أن "السبيل الوحيدة للحل هو المفاوضات في فيينا لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، للحيلولة دون العودة بالمفاوضات إلى نقطة الصفر".

وخلص الدبلوماسي الروسي إلى أن "مثل هذا النهج سيضمن إحراز تقدم حثيث في المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة في أسرع وقت ممكن، دون أية ملحقات أو استثناءات".

المصدر: "تاس"