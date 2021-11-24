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إيران تربح دعوى ضد البحرين وتغرمها بدفع 200 مليون يورو

أخبار العالم

إيران تربح دعوى ضد البحرين وتغرمها بدفع 200 مليون يورو
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
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أعلن حاكم مصرف إيران المركزي السابق، عبد الناصر همتي، فوز بلاده بدعوى قدمتها ضد الحكومة البحرينية إلى محكمة دولية.

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جاء ذلك بعد أن رفعت إيران دعوى ضد الحكومة البحرينية بسبب تحفظ البحرين على أموال مصارف إيرانية كانت قد استثمرت في "فيوتشر بانك" البحرينية.

وقال عبد الناصر همتي: "انتصار قانوني..بعد سنوات عديدة من الجهد، فرضت محكمة تحكيم دولية على الحكومة البحرينية، التي صادرت استثمارات البنوك الوطنية والصادرات في بنك المستقبل البحريني لأغراض سياسية وانتهاكا للمعايير الدولية،  غرامة تزيد عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة".

المصدر: "انتخاب"

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