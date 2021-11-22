البحرين: قبضنا على إرهابيين بحوزتهم أسلحة مصدرها إيران
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية، وضبط أسلحة ومتفجرات قالت إن مصدرها إيران.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الداخلية البحرينية: "في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني..المباحث والأدلة الجنائية: القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الامن والسلم الأهلي، وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.
في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ..— Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 22, 2021
المباحث والأدلة الجنائية: القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الامن والسلم الاهلي .. يتبع
وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 22, 2021
المصدر: RT
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