بحرية الحرس الثوري الإيراني تكشف حصيلة قتلاها في مواجهات مباشرة مع الأمريكيين
Sputnik
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قال قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري إن بحرية الحرس الثوري قدمت " 9 شهداء" في معارك مباشرة مع الأمريكيين للدفاع عن سيادة إيران في الخليج.
وأضاف الأدميرال في كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين: "طبعا لم يعلن عن بعض الاشتباكات مع الأمريكيين في وسائل الإعلام لسبب ما، ومقابل 9 شهداء ضحوا في معارك مباشرة مع الأمريكان، تمكنا من تسديد 9 صفعات لا تنسى لهم بفضل الله تعالى، وقد أدركوا اليوم سيادة الجمهورية الإسلامية في الساحة البحرية".
المصدر: "فارس"
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