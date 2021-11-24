ألمانيا.. 3 أحزاب تتفق على تشكيل ائتلاف ليكون أساسا لعمل الحكومة القادمة

توصل الحزب "الديمقراطي الاجتماعي الألماني" وحزب "الخضر" والحزب "الديمقراطي الحر" إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف، قد يمثل الأساس لعمل الحكومة القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه سيتم تقديم وثيقة الاتفاق في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء.

وتحدد وثيقة الاتفاق التي توصلت إليها الأحزاب الثلاثة توزيع الحقائب الوزارية، وجوانب من السياسة الداخلية والخارجية التي سيتم إنتهاجها، والطرق التي يمكن اتباعها لمكافحة تغير المناخ، وكذلك سياسة مواجهة تفشي وباء كورونا.

وبحسب تسريبات في وسائل الإعلام ، نشرت في الأيام القليلة الماضية، ستظهر وزارة جديدة في ألمانيا وهي وزارة المناخ والطاقة.

ويتفاوض الحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، والحزب "الديمقراطي الحر" و"الخضر" على تشكيل ائتلاف منذ 28 سبتمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تنتهي المفاوضات في 23 نوفمبر.

المصدر: تاس