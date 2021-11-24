تركيا.. إصابة 14 شخصا إثر صدم شاحنة حافلتهم

أفادت وسائل إعلام تركية بأن ما لا يقل عن 14 شخصا بينهم أطفال أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر صدم شاحنة حافلتهم في ولاية سانليورفا شرقي البلاد.

وذكرت قناة "خبرتورك" التلفزيونية أن "الحادث وقع على الطريق السريع بين مدينتي سانليورفا وأكشكال التركي".

وأشارت إلى أنه "وفقا للبيانات الأولية، اصطدمت الشاحنة بالحافلة الصغيرة من الخلف، مما أدى إلى سقوط السيارتين في حفرة على جانب الطريق".

Çekici, minibüse çarptı: 14 kişi yaralı https://t.co/laAzG4Gr74 — Habertürk (@Haberturk) November 23, 2021

وأوضحت القناة أنه "تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة".

المصدر: "تاس" + "خبرتورك"